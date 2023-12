Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 krijgen Android 14; Galaxy S20 FE december-patch

Een nieuwe update staat klaar voor drie toestellen van Samsung. De Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy S20 FE worden bijgewerkt met een update; waarbij we ook Android 14 weer voorbij zien komen. Wat brengt de nieuwe updates?

Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 krijgen Android 14

De update naar Android 14 bereikt steeds meer toestellen. Dat zien we nu ook met de update die beschikbaar is voor de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. De twee vouwbare toestellen van vorig jaar bijgewerkt met een update naar Android 14. Dit gecombineerd met de update naar de One UI 6 skin. Dit is de nieuwste skin van Samsung zelf, en brengt diverse nieuwe functies en verbeteringen.

Met de update worden bijvoorbeeld nieuwe widgets toegevoegd, is er een nieuw lettertype en vind je ook het vernieuwde quick panel met de snelle instellingen. Je kunt ook meer personaliseren na de update. De Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 worden ook bijgewerkt met beveiligingsupdate december 2023.

Galaxy S20 FE

Theo en Jarno melden ons een update voor de Samsung Galaxy S20 FE. Nadat eerder de beveiligingspatch van december al werd uitgerold voor de Galaxy S20-serie, is het nu de beurt aan de Samsung Galaxy S20 FE. Het is een update van circa 280MB en is vanaf nu beschikbaar in Europa. Verder zijn er met de update geen grote veranderingen; al pakken fabrikanten doorgaans ook bugs aan met dit soort updates.