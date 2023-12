‘Samsung’s plannen voor 2025: kleinere Ultra, minder toestellen A-serie’

Samsung zou druk bezig zijn met het uitwerken van de plannen voor 2025. Zo zou Samsung een kleiner model van de Ultra uit willen brengen, en wordt de Galaxy A-serie nog eens onder de loep gehouden. Die serie krijgt mogelijk te maken met een inkrimping.

Plannen van Samsung

Uit nieuwe informatie komt naar voren wat de plannen zouden zijn van Samsung voor 2025. In dat jaar verwachten we de Galaxy S25-serie. Volgens geruchten gaan er een aantal zaken veranderen in dat jaar bij de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hoewel de informatie gedeeld wordt op het web, is de informatie niet volledig te herleiden. Laten we dit dus wel met een korreltje zout nemen.

Samsung zou overwegen om een kleinere versie van het Ultra-model uit te brengen. De combinatie van een compacter ontwerp en high-end mogelijkheden, zouden een perfecte concurrent moeten zijn voor de Apple iPhone Pro, waarmee Apple goed scoort. De huidige iPhone 15 Pro beschikt over een 6,1 inch scherm. Volgens de bron is het goed mogelijk dat dit toestel wordt toegevoegd aan de FE-reeks. Dat is opmerkelijk, omdat toestellen in de FE-reeks doorgaans beperkter zijn in de mogelijkheden van een high-end smartphone.

Design, Fold en S26

Het ontwerp van de smartphoneserie zou na de Galaxy S25 ook veranderen. Dit betekent dat we voor de toestellen in de Samsung Galaxy S26-serie een ander ontwerp zouden gaan zien. Volgens de bron gaat het zelfs om een drastische verandering. Onbekend is op dit moment welke veranderingen we precies gaan zien hierin. Over de goedkopere Galaxy Z Fold telefoons wordt ook het één en ander gedeeld. Samsung zou een goedkopere foldable uit willen brengen. Volgens de geruchten die nu rondgaan, zou één van de twee prototypes die nu getest worden, niet voorzien zijn van een coverscherm. Het andere model heeft juist een klein coverdisplay. Samsung zou zelfs bij de Z Fold 7 aangekomen, afzien van het uitbrengen van een Galaxy Z Flip-toestel. Opmerkelijk, omdat de Flip meer verkoopt dan de Fold.

Galaxy A-serie

Tot slot is er nog nieuws over de Samsung Galaxy A-serie. Deze smartphonereeks zou gaan bestaan uit minder toestellen. Nu zijn er veel verschillende modellen te vinden in de betaalbaardere Galaxy A-serie, maar als de geruchten juist zijn, dan gaat hier de bezem doorheen. Het is niet bekend welke toestellen we dan niet meer terug gaan zien. Samsung doet nu onder andere goede zaken met de Galaxy A14, de Galaxy A34 en de Galaxy A54.

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 369,00 euro