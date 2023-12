Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra krijgen december-update

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy S23-serie. De drie smartphones uit de smartphonereeks ontvangen de beveiligingsupdate van december. Wat brengt de update?

Samsung Galaxy S23-serie met december-update

De drie high-end S23-toestellen van Samsung zijn de eerste toestellen van het merk, die bijgewerkt worden met een update naar de beveiligingspatch van december. De update werd eerder deze maand aangekondigd, en nu bereikt de update de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra.

Met de circa 400MB grote update worden enkele tientallen kwetsbaarheden in Android aangepakt. Daarbij heeft de fabrikant zelf ook nog werk gemaakt van aanvullende patches voor Samsung specifiek. De update kan vanaf nu gedownload worden in Europa, waaronder dus ook in Nederland en België. Kun je de update downloaden, dan krijg je hiervan een melding op je toestel.

Wil je meer uit je S23 halen, lees dan ook zeker ons overzicht met de beste Galaxy S23 tips.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 900,00 euro