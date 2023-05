Android Update Bulletin week 19: deze toestellen kregen updates

Google bracht begin deze maand de mei-update uit. Inmiddels zijn steeds meer toestellen voorzien van deze nieuwe beveiligingsupdate. Maar er zijn meer updates verschenen afgelopen week. We zetten het op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 19

DroidApp zet iedere week op een rij welke toestellen updates hebben ontvangen. Van smartwatch tot tablet en natuurlijk de smartphones. Dit noteren we voor je in het wekelijkse Android Update Bulletin. In het overzicht van deze week, week 19, zien we weer een hoop toestellen die bijgewerkt worden. Met een versie-update naar Android 13, of een beveiligingsupdate. Nieuws rondom updates was er ook. Zo kunnen ook niet-Pixels zich aanmelden voor de Android 14 Beta en maakte Samsung bekend welke eigen patches er aan de mei-update zijn toegevoegd.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate mei

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate april

Nokia G10: Android 13

OnePlus

OnePlus 11: A.10 update met april-patch

Samsung

Xiaomi