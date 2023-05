Samsung over beveiligingsupdate mei: voegt 21 eigen patches toe

Samsung heeft details vrijgegeven over de patch van mei. De update die al naar enkele toestellen is uitgerold, wordt aangevuld met patches vanuit Samsung zelf. Hiermee worden 21 kwetsbaarheden aangepakt.

Samsung over update van mei

Vorige week kwam Google met de beveiligingsupdate van mei 2023. Deze update brengt tientallen patches tegen kwetsbaarheden die in het Android-systeem zijn gevonden. Een handjevol toestellen zijn al bijgewerkt, zoals de Galaxy S23-serie, en in de komende dagen en weken verwachten we meer toestellen die bijgewerkt worden. In principe voegen fabrikanten zelf ook nog verbeteringen toe aan de update. Samsung heeft daarover nu meer informatie gedeeld.

In totaal dicht Samsung zelf bovenop de Google-patches ook nog 21 zwakke plekken die zijn gevonden. Samsung geeft aan dat er bijvoorbeeld zwakke plekken zijn gevonden in de Theme Manager, waar je de thema’s kunt beheren. Tevens zijn kwetsbaarheden gevonden in Knox en de ‘Gear Manager’ toepassing. Ook in de Tips-toepassing zijn wat fixes doorgevoerd en ook in andere onderdelen van de software.

In de komende tijd zullen dus meer toestellen bijgewerkt worden met de update. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je, graag samen met een screenshot. Mail je tip naar redactie @ droidapp.nl, hartelijk dank!

