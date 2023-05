Android beveiligingsupdate mei 2023 brengt 52 patches

Fabrikanten van Android-toestellen kunnen de komende tijd weer aan de slag met een nieuwe security-patch. Google heeft beveiligingsupdate mei 2023 vrijgegeven. De nieuwe update pakt tientallen kwetsbaarheden aan die in het besturingssysteem zijn gevonden.

Beveiligingsupdate van mei

Voor het Android-systeem heeft Google de beveiligingsupdate van mei vrijgegeven. In de komende tijd kunnen fabrikanten hiermee aan de slag om deze te optimaliseren voor hun toestellen. We verwachten in de komende dagen en weken de eerste toestellen die de nieuwe update kunnen downloaden.

De Galaxy S22+ in de ‘na 8 maanden review‘

Zoals met elke security-patch brengt ook de mei-update verbeteringen in de beveiliging. In totaal gaat het om 52 patches die doorgevoerd worden. Deze variƫren van patches voor processoren, of voor andere componenten en onderdelen. Omdat de onderdelen per toestel verschillen, zijn niet alle 52 patches voor alle toestellen. Doorgaans voegen fabrikanten bovenop de patches van Google, ook nog eigen patches toe.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Pixel-toestellen, zoals de Pixel 7 Pro. Tevens is de nieuwe patch er voor de Pixel Watch, zo horen we van verschillende lezers zoals Marco.

Krijg je een update binnen op je smartphone of tablet? Dan horen we dat graag van je! Stuur een mailtje, samen met een screenshot naar redactie @ droidapp.nl. Dan kunnen we het meenemen in de berichtgeving.