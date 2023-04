Android 14 Beta 1.1 uitgebracht: dit zijn de verbeteringen

Google heeft een nieuwe bètaversie uitgebracht van Android 14. Het is Beta 1.1 waarbij het bedrijf een reeks verbeteringen heeft doorgevoerd, zodat de nieuwe Android-versie nog prettiger werkt.

Android 14 Beta 1.1

Een nieuwe tussentijdse bèta-update is uitgebracht voor Android 14. Degenen die toegang hebben tot het bètaprogramma, worden aangeraden om deze update te installeren, aangezien er verschillende verbeteringen worden doorgevoerd ermee. Voordat de definitieve versie van Android 14 wordt uitgebracht door Google, test het bedrijf eerst met bètaversies. Vorige week verscheen de eerste bèta van Android 14.

De recente update heeft enkele belangrijke problemen opgelost. Zo is het vastlopen van de systeem-UI verholpen bij toegang tot het scherm met de achtergronden, is de vingerafdrukscanner verbeterd en wordt het mobiele netwerk nu correct weergegeven in de statusbalk. Daarnaast zijn er ook problemen met het detecteren en activeren van SIM-kaarten en eSIM’s opgelost. Ten slotte is het Smart Lock-bericht met een bepaalde tekenreeks verholpen.

De update naar Android 14 Beta 1.1 wordt vanaf nu aangeboden.