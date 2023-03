Android 14 laat je eindelijk weer ringtone- en notificatie-volume apart bedienen

Een welkome toevoeging voor Android 14. De nieuwe Android-versie laat je eindelijk weer apart van elkaar het volume voor notificaties en de ringtone bedienen. We hebben lang moeten wachten op deze functie.

Android laat je volume afzonderlijk bedienen

Jaren geleden bood Google met Android de mogelijkheid om het volume van zowel de beltoon als de meldingen afzonderlijk van elkaar te bedienen. Een groot voordeel voor als je het volume van je ringtone als je gebeld wilt hoger wilt hebben, dan het geluid bij het binnenkomen van een WhatsApp-bericht of een andere app. Sinds een aantal Android-versies is dit echter niet meer het geval. Met het bedienen van het volume wordt nu zowel het notificatiegeluid als het volume van de beltoon gelijk geregeld.

Toch betekent dat niet dat je dit in zijn geheel niet meer aan kunt passen. Verschillende fabrikanten, zoals Samsung, bieden wel de mogelijkheid aan om het gescheiden van elkaar in te stellen. Google zou dit volgens de laatste berichten ook opnieuw weer willen doen. Deze ondersteuning moet met de komende release van Android 14 toegevoegd gaan worden. De wijziging is al opgedoken in de nieuwe Android 14 Developer Preview 2.

Een voordeel kan zijn, dat wanneer je de telefoon op trillen of op stil zet, het volume van beide profielen op stil gezet wordt. Hoewel de functionaliteit al wel opgedoken is in de testversie, betekent dit niet automatisch dat alle functies ook daadwerkelijk toegevoegd worden aan de stabiele versie. Of dat met Android 14 het geval is, zullen we over een paar maanden te weten komen.