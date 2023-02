Android 14 Developer Preview 1 uitgebracht door Google

Google heeft eerder dan verwacht de eerste testversie van Android 14 vrijgegeven. In totaal komen er zes testversies van Android 14 en nu is het als eerst de beurt aan Developer Preview 1 waarmee je direct aan de slag kunt als je een Pixel-toestel hebt.

Android 14 Developer Preview 1

Toch wel onverwacht heeft Google Android 14 het licht laten zien. Vanaf nu kun je aan de slag met Android 14 Developer Preview 1. Een nieuwe testversie van de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem. Google geeft aan dat er in totaal twee Developer Preview-versies verschijnen. Daarna is het de beurt aan vier betaversies. Vanaf de derde beta zal specifiek gewerkt worden aan de stabiliteit van het platform. Er kunnen in de komende tijd nog wel wat functies toegevoegd worden en verdwijnen.

Op dit moment is de nieuwe versie net uitgegeven. Dat betekent dat het nog even kan duren totdat bekend is wat er allemaal nieuw is in Android 14. Eerder doken er al de nodige berichten over op. Zo zou Android 14 het niet mogelijk maken om verouderde apps te installeren en zou het een verzameling bieden voor al je fitnessgegevens. Een andere feature die rondgaat in het geruchtencircuit gaat over de verandering in de terug-gesture. Ook zou Google Apple achterna gaan en een mogelijkheid toevoegen om een verbinding te maken via satellieten. Verder verwachten we verbeteringen op het gebied van standby, wat ten goede moet komen aan de batterijduur.

Google stelt de eerste Developer Preview-versie beschikbaar als testversie voor de Pixel 4a 5G en hoger. Dit betekent dat ‘de standaard’ Pixel 4a de update naar Android 14 niet zal ontvangen. Wil je aan de slag, dan is het goed om te weten dat deze Developer Preview niet aangeraden wordt voor dagelijks gebruik, simpelweg omdat er nog fouten in de software kunnen zitten. Hierdoor kan de stabiliteit niet gegarandeerd worden. Wil je ondanks dat er toch mee aan de slag, dan vind je de download terug bij Google via deze link.

Een ander bericht dat rondgaat is dat Samsung Android 14 eerder zou willen uitrollen dan eerdere Android-versies.