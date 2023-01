‘Android 14 laat je geen verouderde apps meer installeren’

Android 14 zal komend jaar aangekondigd worden. Over de nieuwste Android-versie is nu meer informatie opgedoken. In Android 14 zal het niet langer meer mogelijk zijn om verouderde apps te installeren. Nu al wordt het ontmoedigd door Google.

Android 14 zonder verouderde apps

Applicaties die verouderd zijn, kun je mogelijk niet installeren op toestellen met Android 14. Dit blijkt uit de nieuwste informatie. In de code van Android 14 is de aanwijzing hiervoor gevonden. Apps moeten aan strenge API-vereisten voldoen die installatie mogelijk maken. Mede hierdoor moet de privacy en beveiliging flink verbeterd worden. Met de huidige versie van Android krijg je al waarschuwingen te zien als je een verouderde app zelf wilt downloaden. Ook de Google Play Store kan bij verouderde apps een waarschuwing geven.

Wanneer je enkel apps installeert uit de Google Play Store, merk je mogelijk niet heel veel van de veranderingen, maar wanneer je zelf weleens apps installeert uit andere bronnen, kan dit wel gevolgen hebben. Gebruikers die zelf een APK-bestand installeren, kunnen hierdoor tegen een blokkade oplopen, waardoor het installeren van de applicatie niet mogelijk is. Het doel van Google is om de kans dat iemand malware installeert en (onbewust) doorstuurt te verkleinen. Google is de laatste tijd strenger in het installeren van apps. Zo moeten app-ontwikkelaars zich richten op steeds een nieuwere Android-versie, om zo te voldoen aan de nieuwste vereisten.