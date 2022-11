Android 14 krijgt grote verandering in terug-gesture

Gestures zijn een handige manier voor het bedienen van je smartphone. In Android 14 kunnen we een aantal veranderingen verwachten op het gebied van gestures, zo blijkt uit nieuws van Google zelf hierover.

Gesture-veranderingen in Android 14

Pas een handjevol toestellen is op dit moment bijgewerkt naar Android 13, toch gaan er alweer berichten rond over Android 14. De nieuwe Android-versie krijgt van Google wat veranderingen, waarbij het gaat over de gestures die wat aangepast worden. Het is een positieve verandering op het gebied van gebaren die je kunt gebruiken, ook wel bekend als de gestures.

De wijziging die vermoedelijk met Android 14 doorgevoerd zal worden, gaat over het terug-gebaar. Dit is (vanzelfsprekend?) het meest populaire gebaar, zo meldt Google. Soms gebeurt het nog weleens dat onbedoeld apps afgesloten worden, terwijl dat niet de bedoeling was. Daar heeft Google nu wat op bedacht in de vorm van ‘predictive back gesture’. Deze functie zorgt ervoor dat je eerst een preview te zien van het scherm dat erachter ligt, zodat je nog een stap terug kunt en dus niet de app volledig verlaat.

De verbeteringen worden uitgerold met de komst van Android 14. Daar krijgen we in 2023 meer over te horen, maar de definitieve uitrol zal nog een jaar op zich laten wachten.