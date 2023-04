Android 14 maakt einde aan beeldvullende notificaties

Android 14 lijkt een handige verbetering te krijgen, die te maken heeft met de notificaties die je ontvangt. Dit blijkt uit nieuwe informatie. Vorige week werd de eerste Beta uitgebracht van Android 14.

Android 14 met notificaties

In de broncode van de nieuwste versie van Android 14, zijn nieuwe aanwijzingen gevonden voor een handige toevoeging in de nieuwe Android versie. Het heeft te maken met de notificaties die worden getoond wanneer een melding binnenkomt. Vorige week werd Android 14 Beta 1 uitgebracht door Google, en over een aantal maanden kunnen we de definitieve versie van Android 14 verwachten. Volgens de nieuwe aanwijzingen is er een nieuwe instelling ontdekt waarmee je in kunnen stellen, of een app een notificatie op volledig scherm mag weergeven. Mogelijk wordt de functie toegevoegd aan de definitieve versie van Android 14.

Nu denk je misschien, maar zijn er zoveel applicaties die een melding op volledig scherm weergegeven? Zeker. Er zijn verschillende voorbeelden van notificaties op volledig scherm. Denk aan de wekker-app die een alarm op volledig scherm weergeeft, of WhatsApp dat een beeldvullende notificatie geeft van een inkomende oproep. Zoals het er nu naar uitziet gaat Android 14 jaar dus verandering in brengen en moet je jezelf expliciet toestemming voor geven. Het blijft overigens mogelijk om deze functie wel ingeschakeld te houden, of om deze later weer aan te passen.