Android Update Bulletin week 17: deze toestellen kregen updates

Wekelijks zetten we bij DroidApp op een rijtje, welke toestellen een update hebben mogen ontvangen. Of het nu gaat om een Android-update of een beveiligingsupdate, je vindt het terug in ons overzicht.

Android updates in week 17

Op zondag vind je bij DroidApp het uitgebreide Android Update Bulletin. Dit is een samenvatting met de updates die in de afgelopen week zijn uitgerold voor de verschillende Android-apparaten. Niet alleen beveiligingsupdates vind je hierin terug, maar indien aanwezig ook andere software-updates zoals Android-versie updates. Hierbij het overzicht met updates in week 17.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola Edge 20 Pro: Android 13 met beveiligingsupdate maart

Nokia

Nokia 3.4: beveiligingsupdate maart

Samsung