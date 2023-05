Samsung rolt beveiligingsupdate mei uit voor Galaxy S23-serie

De drie smartphones uit de Samsung Galaxy S23-serie worden bijgewerkt met een nieuwe update. De update is beveiligingsupdate mei 2023, de spiksplinternieuwe update die voor Android beschikbaar is. Maar brengt de update nog meer?

Mei-update voor Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra worden alle drie bijgewerkt met de beveiligingsupdate van mei. We schreven gisteren al over deze update, en Alexander meldt nu dat zijn Galaxy S23 Ultra de update inmiddels heeft mogen installeren. Met de update vanuit Google worden tientallen kwetsbaarheden in Android aangepakt. Daarbovenop heeft Samsung zelf nog patches toegevoegd.

Het lijkt erop dat dit enkel de nieuwe beveiligingsupdate is. Dinsdag schreven we over de nieuwe camera-verbeteringen die Samsung voorbereidt voor de S23 Ultra, maar die lijken nu nog niet geactiveerd te worden. Dat wordt dus mogelijk pas op een later moment gedaan. De grootte van de update varieert per toestel. In het geval van de Galaxy S23 Ultra is dit een update van 345,57MB groot. Als je de nieuwe versie binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

