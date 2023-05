Volgende update voor Galaxy S23 Ultra brengt welkome verbeteringen voor camera

Samsung zal op korte termijn een nieuwe update uitrollen voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. Met deze update worden verschillende verbeteringen uitgerold voor de camera van het toestel. Onder andere in omgevingen met weinig licht moeten de verbeteringen een welkome toevoeging zijn.

Komende Galaxy S23 Ultra update

Uit nieuwe informatie komt naar voren dat Samsung een update voorbereidt voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. Het meest uitgebreide toestel uit de S23-serie krijgt een update, die vooral verbeteringen brengt voor de camera van het toestel. Begin april werd al een grote camera-update gepusht naar het toestel, en nu lijkt het erop dat er een nieuwe camera-update in de maak is.

Het lijkt erop dat door de Zuid-Koreaanse fabrikant sowieso gewerkt wordt aan een oplossing voor een halo-effect dat optreedt bij het gebruik van de HDR-modus. Een bèta van de update is nu opgedoken, waarbij duidelijk wordt dat er nog meer verbeteringen aan zitten te komen. Samsung maakt van de gelegenheid gebruik dat er verbeteringen doorgevoerd worden bij fotoprestaties bij weinig licht. In de Samsung Galaxy S23 Ultra review op DroidApp waren we al niet ontevreden over de prestaties, maar blijkbaar heeft Samsung nog meer ruimte voor verbetering gevonden.

Verdere details worden niet gedeeld, maar het is de verwachting dat de update aanstaande is. Of deze gecombineerd wordt met de mei-update is niet met zekerheid te zeggen.