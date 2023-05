Android Update Bulletin week 18: deze toestellen kregen updates

Een hoop smartphones en tablets zijn in de eerste week van mei bijgewerkt met updates. DroidApp zet in het Android Update Bulletin van deze week, welke dat in week 18 zijn.

Android updates in week 18

Google geeft iedere maand een beveiligingspatch vrij. Afgelopen week kwam het bedrijf volgens verwachting met beveiligingsupdate mei 2023. Deze update wordt nu mondjesmaat uitgerold. Echter wordt de april-update ook nog steeds verspreid, en flink ook.

Welke updates zijn er in de afgelopen week uitgebracht? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet in het Android Update Bulletin van week 18.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Nokia

Nokia X20: beveiligingsupdate april

Nokia 5.4: beveiligingsupdate april

Motorola

Realme

Realme 8: beveiligingsupdate maart + april

Samsung