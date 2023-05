Samsung rolt nieuwe update met verbeteringen uit voor Galaxy S21-serie

De Samsung Galaxy S21-serie wordt bijgewerkt met een tweede mei-update. De nieuwe update pakt enkele verbeteringen aan, waaronder in het rebooten van het toestel waardoor de telefoon automatisch opnieuw opgestart werd. Eerder deze maand werd de mei-update al uitgerold voor de smartphone.

Samsung Galaxy S21 met nieuwe mei-update

Samsung rolde eerder deze maand de beveiligingsupdate van mei uit voor de drie modellen uit de Galaxy S21-serie. Nu is het tijd voor een andere, tussentijdse update, zo wordt duidelijk. Frans laat aan DroidApp weten dat zijn Galaxy S21 de nieuwe update heeft mogen ontvangen. Het gaat hierbij om een update die enkele problemen met de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra oplost. Er komt dus geen nieuwe security-patch aan te pas.

Wat wordt er dan wel gedaan met de update? Samsung pakt een probleem aan met betrekking tot het rebooten van het toestel. Na de laatste update hadden sommige gebruikers last van het spontaan uit- en inschakelen van hun toestel. Zonder aanleiding startte de Galaxy S21 dus opnieuw op na een crash. We horen van verschillende lezers dat dit probleem inderdaad is opgelost met deze update.

De update is vanaf nu beschikbaar in Nederland en België. De changelog is gelijk aan de eerder deze maand verschenen, dus een aantal zaken zullen met deze update niet aan de orde zijn. Nog geen melding gekregen dat je de update kunt binnenhalen? Dan kun je handmatig controleren op updates via instellingen > software-update.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 558,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 623,00 euro