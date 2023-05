Samsung Galaxy S20 FE en S21-serie krijgen mei-update; Nokia G50 met april-patch

Updates staan klaar voor de Galaxy S20 FE en S21-modellen van Samsung, en voor de Nokia G50. In beide gevallen gaat het om een nieuwe beveiligingsupdate geïnstalleerd kan worden op de smartphone.

Mei-update voor de Galaxy S21-serie en S20 FE

De drie modellen uit de Samsung Galaxy S21-serie kunnen vanaf nu een nieuwe beveiligingsupdate verwachten. Frans laat ons weten dat zijn Galaxy S21 de beveiligingsupdate mei heeft gekregen. De update komt beschikbaar voor de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Voor de Samsung Galaxy S21 FE zal de update later uitgebracht worden. Voor de FE werd van de week al wel een andere update uitgerold.

We zien in de changelog geen verdere bijzonderheden voor de smartphone. Enkel de security-patch is dus nieuw met deze update. Wel benoemt Samsung dat er nog verbeteringen zijn in de stabiliteit en betrouwbaarheid. Het is onduidelijk waar deze aanpassingen precies betrekking op hebben.

Jarno laat aan ons weten dat zijn Samsung Galaxy S20 FE eveneens de mei update heeft mogen ontvangen. De 225MB grote update brengt verder geen nieuwe features.

Nokia G50

Voor de Nokia G50 wordt eveneens een update verspreid. Jan laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone een omvangrijke update heeft gekregen. Deze heeft een grootte van 547MB en brengt een nieuwe Android 13 build. Nokia belooft gelijktijdig verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen in de gebruikersinterface, en is er beveiligingsupdate april.

Wanneer je de update kunt downloaden voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je telefoon.

