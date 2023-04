Samsung Galaxy S10 Lite krijgt One UI 5.1, maart-update voor Nokia G50

Een paar nieuwe updates wordt uitgerold naar verschillende toestellen. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S10 Lite en de Nokia G50. Hierbij krijgt de S10 Lite de update naar One UI 5.1.

One UI 5.1 voor Galaxy S10 Lite

De Samsung Galaxy S10 Lite wordt bijgewerkt met een update naar One UI 5.1. De nieuwe versie van Samsung’s skin brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Zo krijg je de nieuwe weer-widget en kun je in de galerij-app een fotoalbum delen met familie of vrienden, zodat zij ook foto’s kunnen toevoegen.

Verder zijn er wat aanpassingen voor de camera-app, waarbij de kleurtint van een selfie nog gemakkelijker veranderd kunnen worden. Tevens vinden we verbeteringen voor AR Emoji en AR Zone en kun je deze effecten nu toepassen in de camera-app, waarmee je drie gezichten kunt veranderen in een emoji. Verder kun je aan de slag met de nieuwe batterij-widget en kun je samenwerken aan notities in de eigen notitie-app van Samsung.

Het beveiligingsniveau blijft op februari, zo laat Kim ons weten.

Nokia G50

Voor de Nokia G50 wordt eveneens een nieuwe update verspreid. Dit laat DroidApp-lezer Jan ons weten. Zijn smartphone wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate maart 2023. Het is een update met een grootte van 95,72MB en wordt vanaf nu uitgerold in ons land. Zover bekend worden er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

