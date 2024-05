One UI 6.1 voor Galaxy A52, mei-update voor Nokia’s

Samsung en Nokia rollen voor verschillende modellen een nieuwe update uit. Onder andere de Samsung Galaxy A52 krijgt de One UI 6.1 update aangereikt. Bij Nokia zien we de beveiligingsupdate van mei die beschikbaar komt voor meerdere toestellen.

Galaxy A52 krijgt One UI 6.1

De update naar One UI 6.1 werd van de week al uitgerold naar de Samsung Galaxy A53 en de Galaxy A33, nu is het de beurt aan de Galaxy A52. De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant wordt door het merk voorzien van de nieuwe One UI 6.1 update, waarbij gebruikers verschillende nieuwe features aangeboden krijgen. De AI-functies blijven voorbehouden aan de dure high-end toestellen.

Gebruikers krijgen wel andere functionaliteit aangeboden. Zo kun je profiteren van verschillende opties in de galerij-app. Deze hebben betrekking op bewerkingen. Tevens kun je zaken van de ene foto kopiëren naar de andere foto en is er een verbeterde zoekfunctie in de galerij-app. In One UI 6.1 vind je ook opties om de batterij minder snel te laten slijten. Het patch-niveau blijft staan op april.

Nokia

Bij Nokia zien we ook nieuwe updates binnenkomen. Jan en Danny laten dit onder andere weten. De Nokia G50 en Nokia G60 worden allebei vanaf nu voorzien van beveiligingsupdate mei 2024. Dit is de meest recente patch die voor Android beschikbaar is.

