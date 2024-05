Samsung Galaxy A53 en A33 krijgen One UI 6.1 update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar twee smartphones van Samsung. Het is tijd voor een grote update voor de Galaxy A53 en de Galaxy A33. Deze worden bijgewerkt naar One UI 6.1.

One UI 6.1 voor A53 en A33

Twee toestellen van Samsung worden geüpdatet naar One UI 6.1. Dit is de nieuwste versie van Samsung’s eigen skin, en is vanaf nu te downloaden voor de Samsung Galaxy A33 en Galaxy A53. Het nieuws hierover krijgen we te horen van Han en Wim. De updates zijn vanaf nu te downloaden in Europa, waaronder ook in Nederland.

Net als bij enkele andere toestellen krijg je weliswaar One UI 6.1, maar zonder de AI-functionaliteit. Die is voorbehouden aan de meer recentere high-end toestellen. Wel krijgen de twee A-serie modellen verschillende extra’s, die goed van pas kunnen komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verbeteringen in de galerij-app. Je kunt de nieuwe zoekfunctie gebruiken en je profiteert van nieuwe foto- en videobewerkingen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld onderdelen van de ene foto, toepassen in een ander beeld. Ook biedt One UI 6.1 meer batterij-opties om deze minder snel te laten slijten.

De beveiligingsupdate blijft staan op april. Je kunt de update vanaf nu installeren.

