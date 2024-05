Samsung Galaxy S23-modellen krijgen update van mei

De mei-update van Google bereikt steeds meer toestellen. Nu is de update ook beschikbaar voor de drie modellen in de Galaxy S23-serie. De beveiliging wordt hiermee weer verder verbeterd bij de Android-toestellen.

Mei-update voor Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23-serie is de volgende in de lijn van toestellen die de update van mei krijgen, zo laat Jarno weten. Beveiligingsupdate mei 2024 is al voor verschillende toestellen en modellen uitgerold, en dat gaat nu dus vrolijk verder. Samsung heeft hierbij bovenop de patches van Google, ook nog eigen patches toegevoegd. De high-end reeks van Samsung is hiermee weer helemaal bij de tijd.

De update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S23, de S23+ en S23 Ultra. Je krijgt een melding op je toestel als je deze kunt downloaden en installeren. De Galaxy S23 FE zal later deze update aangeboden krijgen.

