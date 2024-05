Samsung over beveiligingsupdate mei 2024: met 25 eigen patches

Samsung geeft iedere maand een overzicht vrij met welke verbeteringen en door henzelf toegevoegd zijn aan een security-patch. Dat gebeurt ook deze maand. Dankzij de nieuwe informatie van Samsung, komen we te weten welke verbeteringen de beveiligingsupdate van mei brengt.

Samsung over de mei-patch

Samsung heeft details gedeeld over de beveiligingsupdate van mei. De nieuwe update is inmiddels beschikbaar voor de Galaxy S24-serie en zal in de komende tijd ook naar andere modellen komen. Google zelf heeft al verschillende patches toegevoegd aan beveiligingsupdate mei 2024, maar we kunnen meer verwachten, namelijk van Samsung zelf.

De mei-patch wordt door Samsung voorzien van verschillende patches. Vanwege de veiligheid worden niet alle details daarbij gedeeld. Wel wordt door Samsung het nieuws gedeeld dat er een patch is voor toestellen met een Snapdragon-processor. Hieronder vallen verschillende foldables, de Galaxy S24 Ultra en de Galaxy S23-serie. We zien verder verbeteringen voor de beveiligde map en op nog verschillende andere gebieden.

