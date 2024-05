Grote One UI 6.1 update met AI bereikt Galaxy S21, S22, Flip 4 en Fold 4

Samsung rolt voor acht toestellen een grootse update uit waarbij nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd. We zien de update naar One UI 6.1 binnenrollen bij de Galaxy S22-serie, maar ook bij de S21, de Z Flip 4 en de Z Fold 4.

Updates bij Samsung

Samsung stelt voor een groot aantal toestellen de update beschikbaar naar One UI 6.1. Hoewel het beveiligingsniveau gehandhaafd blijft op de patch van april, zijn er genoeg nieuwe functies en mogelijkheden die nu gebruikt kunnen worden. De Galaxy S21-, Galaxy S22-serie en de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 krijgen allen namelijk nieuwe AI-functies, zo horen we van Frans en Dimitri. Eerder verscheen de update al voor verschillende andere modellen.

De nieuwe functies die Samsung beschikbaar stelt, kennen we van de Galaxy S24-serie. Samsung heeft bijvoorbeeld Circle to Search toegevoegd aan de toestellen. Hiermee kun je hetgeen dat je op het scherm ziet, omcirkelen en zo met Google het desbetreffende object zoeken met de zoekmachine. Handig als je een leuk kledingstuk, of meubel ziet in een serie op je toestel. Even omcirkelen, en je krijgt alle informatie.

Samsung heeft de Galaxy S21-serie echter wel van minder AI-functionaliteit voorzien dan de andere modellen. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld niet de Galaxy AI-functies die de andere modellen wel krijgen, zo wordt duidelijk in de screenshot van de changelog. Bij de Galaxy S22 en de foldables van de vierde generatie kun je bijvoorbeeld de slimme fotobewerker met AI gebruiken, kun je wallpapers genereren met AI, kunnen telefoongesprekken live vertaald worden, webpagina’s samengevat worden en kun je met Samsung Notes slimme notities maken, bijvoorbeeld op basis van verschillende personen. Tevens heb je de optie om berichten in een andere schrijfstijl te zetten.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de volgende modellen;

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 451,00 euro