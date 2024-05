Samsung begint met testen One UI 7.0 voor Galaxy S24-serie

Samsung lijkt te zijn begonnen met het testen van de One UI 7 update voor de Galaxy S24-serie. De update zal gebaseerd zijn op de update naar Android 15, en die kunnen we over een aantal maanden verwachten.

One UI 7 voor Samsung onderweg

Een eerste bètaversie van One UI 7 is opgedoken. Samsung test de update vanaf nu voor de Galaxy S24-serie, om precies te zijn op de Galaxy S24 Ultra. Deze update zal gezamenlijk met de update naar Android 15 uitgerold gaan worden. Dit kan nog wel even duren; aangezien Samsung in het afgelopen jaar eind oktober startte met de uitrol naar een nieuwe Android-versie voor de S23-serie. Het is wel mogelijk dat Samsung dit jaar de update naar Android 15 nog wat eerder beschikbaar stelt.

Inmiddels zijn veel toestellen van Samsung al voorzien van de update naar Android 14; samen met One UI 6, sommige toestellen zelfs met One UI 6.1. Nu wordt dus One UI 7 getest. Specifiek is het een Europese build voor de Galaxy S24 Ultra, maar alle drie de Galaxy S24-modellen zullen de daadwerkelijke update tegelijkertijd krijgen.

Het is de verwachting dat Samsung de Galaxy S21-serie en nieuwer bijwerkt met een update naar One UI 7.0. Samsung heeft eerder namelijk bepaald dat de S21-serie vier Android-updates zal krijgen, waar dit bij de aankondiging stond op drie Android-updates. Ditzelfde geldt voor de Galaxy Z Flip 3 en Fold 3. Het is nog maar de vraag wanneer we van One UI 7 zelf wat kunnen gebruiken. Samsung heeft eerder het bètaprogramma namelijk niet in Nederland uitgebracht.

