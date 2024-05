De vergeten telefoon: Samsung D520

Samsung heeft al vele smartphones uitgebracht, maar jaren geleden was het merk al goed vertegenwoordigd in het ‘normale’ aanbod van telefoons. Zo ook in 2010, toen de Koreaanse fabrikant de Samsung D520 uitbracht. We nemen hem vandaag met je door in de rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Samsung SGH-D520

Vandaag bespreken we in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ de Samsung SGH-D520, afgekort de Samsung D520. Deze telefoon is voorzien van een slide-ontwerp en werd gezien als een opvolger voor de D500. Het verschil met de Samsung D500 was onder andere dat de D520 een stuk slanker was. Hierdoor zag het toestel er ook nog eens erg stijlvol uit. Dat was overigens iets waar Samsung in die jaren graag werk van maakte. Zo kennen we bijvoorbeeld de Samsung U600 en U700, die eveneens slank waren en erg stijlvol.

Aan het begin van het jaar 2006 kwam Samsung met de SGH-D520 op de markt. De telefoon was voorzien van een 1,9 inch display met een resolutie van 220 x 176 pixels. Daarbij was de D520 voorzien van een 1,3 megapixel camera voor het maken van kiekjes, waarbij je ook een LED-flitser had en in CIF-resolutie een video kan maken. Hiervoor had je 80MB aan geheugenruimte tot je beschikking. Daar moest je het ook mee doen, want het was niet uit te breiden met een geheugenkaart.

De Samsung D520 bood verder een 800 mAh batterij en Bluetooth. Kenmerkend was dus het slanke ontwerp voor die tijd. Met een dikte van 15,9 millimeter was het toestel namelijk zeker niet dik. De Samsung D500 die in 2004 verscheen, was 23,5 millimeter dik. Gebruikers waren vrij positief, maar een geheugenkaartslot werd wel gemist. Daarbij melden verschillende gebruikers dat na een tijd gebruik de toetsen niet altijd meer werkten.



Samsung D520 samengevat in 3 punten