De vergeten smartphone: Vodafone 360 H1 van Samsung

Toen telecomprovider Vodafone haar internetdienst ‘Vodafone 360’ lanceerde, werd de aandacht ook gevestigd op de twee ‘bijbehorende’ toestellen; de Vodafone 360 H1 en M1. Allebei de toestellen waren voorzien van Linux Mobile en kwamen uit de fabriek van Samsung. We bespreken de Vodafone 360 H1 in ‘De vergeten smartphone’.

Vodafone 360 H1

In het verleden heeft Vodafone, net als verschillende andere providers, toestellen uitgebracht onder de eigen naam. Destijds deed T-Mobile dat bijvoorbeeld, maar dus ook Vodafone. Toch was dit ‘vroeger’ meer dan nu en was bijvoorbeeld in Duitsland het aantal provider-toestellen groter. In 2009 presenteerde Vodafone haar internetdienst Vodafone 360, samen met twee smartphones die door Samsung zijn ontwikkeld. Het waren de Vodafone 360 M1 en Vodafone 360 H1. De H1 was hierbij het meest uitgebreide toestel.

Linux Mobile (LiMo)

De telefoons waren voorzien van Linux Mobile, ook wel afgekort LiMo genoemd. In 2009 begon Android echt met groeien en was ook Nokia met Symbian aanwezig. Het werd een interessante tijd. Vodafone voorzag de toestellen van een geheel eigen interface, uiteraard in stijl van de provider zelf. Het was niet mogelijk om applicaties op de achtergrond te laten draaien.

Vodafone 360 kende een diepe integratie in de interface, wat terug te zien was aan verschillende eigen apps zoals het synchroniseren van contacten met je Vodafone 360-account, een shop- en muziek-app. Voor kaartendienst Maps moest je extra per maand betalen.

People

Dan was er ook nog ‘People’, die je snel kon openen omdat er een fysieke toets voor onder het scherm was te vinden. Net als bij de bekende sociale netwerken kon je een status achterlaten, die je vrienden konden lezen. Tevens was er integratie voor Hyves en Facebook en chatdiensten zoals MSN en Google Talk.

De Vodafone 360 H1 was een smartphone met een 3,5 inch AMOLED display met een resolutie van 800 x 480 pixels. Tevens was er de zogenoemde 3D-User Interface. Er was een 600 MHz singel-core processor, een onbekende hoeveelheid RAM-geheugen en 16GB (uitbreidbare) opslagruimte. De H1 was verder voorzien van een 5 megapixel camera met flitser en 720p video-opnamemogelijkheid. Tevens was er ondersteuning voor GPS, HSDPA, WiFi en Bluetooth. De accu had een capaciteit van 1500 mAh.

Echt goed verkocht werd de Samsung H1 van Vodafone niet. De prijs lag rond de 450 euro. Wel had Samsung de opmerkelijke/opvallende reclame die je hieronder kunt bekijken.

Vodafone 360 H1 samengevat in 5 punten: