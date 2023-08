Samsung over augustus-update van 2023: met 35 patches

Eerder bracht Google de beveiligingsupdate van augustus uit voor Android. Nu heeft Samsung de details bekend gemaakt voor het eigen deel van de update; de patches voor Samsung-toestellen. Het zijn er aardig wat.

Augustus-update van Samsung

Fabrikanten voegen doorgaans nog eigen patches toe aan de beveiligingsupdate die Google uitrolt voor Android. Dat is ook het geval bij Samsung, zo wordt duidelijk uit de berichtgeving van Samsung zelf over de beveiligingsupdate van augustus. Wat opvalt is dat het gedeelte van Samsung zelf een vrij flinke omvang kent; met maar liefst 35 patches. Deze zijn specifiek voor de onderdelen bij Samsung zelf.

De Galaxy A34 en A54 in de vergelijking

In het overzicht dat Samsung heeft gedeeld, wordt duidelijk dat acht van de 35 patches betrekking hebben op één gedeelte, een zogenaamde library. Verder zien we enkele fixes voor de beveiliging van Bluetooth, de WiFi-verbinding en ook het telefoon-gedeelte. De patches van Samsung worden gecombineerd met de beveiligingsupdate van Google zelf.

Voor de Galaxy S22-serie is de update afgelopen week beschikbaar gesteld door Samsung. In de komende tijd zullen meer toestellen volgen. Krijg je een beveiligingsupdate binnen op je toestel, dan horen we het heel graag van je, graag samen met een screenshot. Mail deze naar redactie@droidapp.nl, dan nemen we het mee in de berichtgeving!

Samsung Galaxy A34 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 300,00 euro

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 371,00 euro