Android krijgt link-je-toestel: oproepen en meer op alle toestellen

Een nieuwe handige functie wordt verwacht voor Android. Met de link-je-toestel optie kun je bijvoorbeeld telefoonoproepen van het ene toestel, beantwoorden op het andere toestel. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Link-je-toestel in Android

Binnenkort voegt Google een nieuwe functie toe aan Android die meerdere Android-apparaten beter met elkaar laten samenwerken. De functie heet link-je-toestel, en laat je meerdere apparaten die ingelogd zijn met hetzelfde Google-account met elkaar verbinden. Dit kan een smartphone zijn, maar bijvoorbeeld ook een tablet.

Met de optie die nu ‘Call Switching’ genoemd wordt, zal het mogelijk worden om bijvoorbeeld tussen apparaten te schakelen voor je telefoonoproepen. Ditzelfde zal mogelijk worden voor het internetten, zo blijkt uit de nieuwste informatie.

Diepgaande technische informatie werd eerder al op XDA gedeeld. Het is onbekend wanneer de functionaliteit wordt uitgerold en wat de verdere mogelijkheden zijn. Daarover krijgen we ongetwijfeld meer informatie in de toekomst.