Google Play Services stopt met ondersteuning Android 4.4 KitKat

Google heeft aangekondigd dat het de Google Play Services-ondersteuning voor Android 4.4 KitKat zal stoppen. Dit betekent dat apparaten met het KitKat-besturingssysteem na augustus geen verdere updates meer zullen ontvangen van deze backend-service.

Android 4.4 KitKat niet meer ondersteund

Android-apparaten die geen Android- en beveiligingsupdates meer ontvangen, kunnen soms nog steeds profiteren van updates van Google Play Services. Deze service biedt app-ontwikkelaars een scala aan mogelijkheden en is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van verschillende first-party functies, waaronder Google prompt-authenticatie in twee stappen en back-up. Android 4.4 KitKat werd zo’n tien jaar geleden uitgebracht.

Volgens Google zijn er vanaf juli 2023 minder dan 1% van de actieve apparaten die nog op KitKat draaien. Daarom heeft het bedrijf besloten om na versie 23.30.99 volgende maand de ondersteuning voor KitKat in toekomstige releases van Google Play-services te beëindigen. Het einde van de ondersteuning markeert het einde van bijna een decennium van dienstverlening aan dit oude besturingssysteem, dat in oktober 2013 werd gelanceerd met de herkenbare dessertnaam KitKat.

Specifiek zal de ondersteuning voor API-niveaus 19 en 20 worden stopgezet. API-niveau 20 was met name bedoeld voor de eerste release van Android Wear, het besturingssysteem voor smartwatches. De Nexus 5 was het eerste toestel met Android 4.4 KitKat.

Dit is niet de eerste keer dat Google de ondersteuning van Play-services voor een bepaalde Android-release heeft stopgezet. In 2021 gebeurde dit ook al met Android Jelly Bean (API-niveau 16-18). Destijds legde Google uit dat het handhaven van langdurige ondersteuning meer tijd en inspanning vereist van ontwikkelaars, vooral voor nieuwe functies die speciale aandacht vereisen.

Hoewel het stopzetten van de ondersteuning voor Android 4.4 KitKat begrijpelijk is vanuit het oogpunt van technologische vooruitgang, betekent dit dat gebruikers van oudere apparaten mogelijk niet langer kunnen profiteren van de nieuwste beveiligings- en functionaliteitsupdates die beschikbaar zijn voor nieuwere Android-versies. Gebruikers die momenteel nog op KitKat draaien, wordt sterk aangeraden te kijken naar een ander toestel.