Android distributiecijfers juni 2023: Android 11 nog steeds aan kop

Er zijn nieuwe distributiecijfers naar buiten gebracht door Google. Ze gaan over de aanwezigheid en verdeling van de Android-versies vandaag de dag. Wat blijkt; het aandeel van Android 13 is nog altijd niet heel groot.

Android-versies in juni 2023

Google heeft cijfers naar buiten gebracht over welke Android-versies vandaag de dag het meest gebruikt worden in de wereld. Jaren geleden werden deze cijfers iedere maand naar buiten gebracht, maar daar is Google mee gestopt. Nu verschijnen ze eens in de zoveel tijd, en zo is ook nu het geval. Het zijn de cijfers van juni, welke zijn gemeten op 30 mei 2023, zo laat het bedrijf weten.

Android 13 heeft inmiddels een marktaandeel van 14,7 procent. In vergelijking met de in april gedeelde cijfers is dat een stijging van 2,6 procent, toen het aandeel op 12,1 stond. Bij Android 12, 11 en 10 zien we een lichte daling. Ondanks dat er dus ook een daling is bij Android 11, is dit nog steeds de versie die het meest gebruikt wordt. Android 11 heeft een marktaandeel van 23,1 procent.

Opvallend is verder dat uit de cijfers naar voren komt dat Android 8.X Oreo een groei heeft doorgemaakt. Het aandeel steeg van 6,7 procent naar 8,3 procent. De reden hiervan is niet helemaal duidelijk. Android 4.4 KitKat is in dit lijstje de oudste Android-versie; die verscheen tien jaar geleden en vind je nog terug op 0,5 procent van de toestellen.