Nieuwe distributiecijfers januari: Android 13 wordt maar mondjesmaat uitgerold

Google heeft cijfers gedeeld over de verspreiding van Android 13 naar de verschillende Android-apparaten. Nog maar een klein gedeelte van de Android-apparaten is voorzien van de nieuwste Android-versie. Dit blijkt uit de nieuwe gegevens die door Google gedeeld worden.

Android 13 verspreiding gaat traag

De uitrol van Android 13 wordt door steeds meer fabrikanten aangepakt, maar heel snel lijkt het allemaal toch nog niet echt te gaan. De nieuwe distributiecijfers over de verdeling van Android-versies zijn gedeeld. Daarmee wordt duidelijk dat er nog maar relatief weinig toestellen voorzien zijn van de nieuwste Android-versie. Al jaren loopt Android tegen hetzelfde probleem aan; bij veel fabrikanten kan het lang duren voordat de update naar een nieuwe Android-versie uitgerold wordt. De nieuwe distributiecijfers laten zien dat Android 13 nu slechts een aandeel heeft van 5,2 procent.

De distributiecijfers zijn afkomstig van Google’s eigen Android Studio. Hierin zien we dus een klein aandeel van net wat meer dan 5 procent voor Android 13. Met Android 12 gaat het niet heel veel beter; dat aandeel komt uit op 18,9 procent. Android 11 is het ruimst vertegenwoordigd, waarbij het aandeel uitkomt op 24,4 procent. Op de Android-toestellen die nu rondgaan draait 19,5 procent op Android 10. Android 9 Pie noteert een marktaandeel van 13,2 procent.

Duidelijk uit deze cijfers wordt dat fabrikanten en ook Google zelf nog maar slecht slagen in het uitrollen van snellere updates; waar meermaals door Google zo vaak op gehamerd wordt. Android 13 is zo’n vijf maanden uit; en dan had je wel mogen verwachten dat er iets meer schot in de zaak had gezeten.