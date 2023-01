Android Update Bulletin week 2: deze toestellen kregen updates

We hebben de tweede week van het jaar 2023 achter de rug. We blikken in dit artikel terug op de updates die in week 2 uitgebracht werden. Zo werden meerdere toestellen voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate. Welke dat zijn, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 2

We hebben iedere zondag een nieuwe editie van het Android Update Bulletin voor je. Dat is deze week niet anders, en kijken we terug op de updates die in de tweede week van 2023 zijn verschenen. Welke toestellen zijn bijgewerkt met een update? We zetten het voor je op een rijtje.

Help ons! Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate januari

Nokia

OnePlus

OnePlus 7: beveiligingsupdate december (tevens laatste update voor dit toestel)

OnePlus 7 Pro: beveiligingsupdate december (tevens laatste update voor dit toestel)

OnePlus 7T: beveiligingsupdate december (tevens laatste update voor dit toestel)

OnePlus 7T Pro: beveiligingsupdate december (tevens laatste update voor dit toestel)

Samsung