Samsung Galaxy Tab A8: Android 13 update vanaf nu te downloaden

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy Tab A8. De gunstig geprijsde tablet van het bedrijf wordt bijgewerkt met de grote update naar Android 13.

Galaxy Tab A8 krijgt Android 13

Opnieuw wordt er een toestel van Samsung bijgewerkt met een update naar Android 13. DroidApp-lezer M. Robert laat ons weten dat zijn Samsung Galaxy Tab A8 de update naar de nieuwste Android-versie heeft mogen ontvangen. Gebruikers krijgen niet alleen de upgrade naar Android 13, ook een nieuwe versie van de Samsung-skin is er; One UI 5.

Dankzij de nieuwe update krijg je toegang tot verschillende nieuwe functies. De optie Kleurenpalet, waarbij de kleuren in de interface aangepast worden aan de ingestelde achtergrond, krijgen nu meer kleuropties. Verder heb je nieuwe privacy-instellingen en beter inzicht in de beveiliging van je toestel. Samsung voegt er ook een handige widget aan toe met slimme suggesties.

De komst van Android 13 zo snel is opmerkelijk. In oktober kreeg de tablet van Samsung nog de update naar Android 12. Nu dus al de update naar Android 13. We hebben eerder de Galaxy Tab A8 review gepubliceerd, waarin we de tablet van alle kanten bekeken hebben.