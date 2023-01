Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra uitgelekt in vier kleuren: afscheid van wit

Samsung komt naar verwachting begin februari met de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. We hebben al een hoop informatie gekregen over de smartphones, samen met hier en daar een foto. Nu zien we de officiële kleuren waarin de Galaxy S23 en Galaxy S23 Ultra uitgebracht zullen worden.

Kleuren van de Galaxy S23

Een nieuw jaar, een nieuwe smartphone. Dat geldt bij veel fabrikanten, en ook bij Samsung kunnen we weer de nodige nieuwe modellen verwachten. We hebben in de afgelopen weken en maanden al aardig wat nieuws voorbij zien komen over de modellen uit de Galaxy S23-serie, en ook vandaag is er nieuws te melden. Nu zien we namelijk foto’s van de kleuren waarin de modellen worden uitgebracht. Het gaat over de Galaxy S23 en de Galaxy S23 Ultra. Logischerwijs zullen we deze kleuren ook terug gaan zien bij de Samsung Galaxy S23+, die samen met de twee andere modellen wordt aangekondigd.

Er lijkt afscheid genomen genomen te worden van de witte kleur. In plaats daarvan brengt Samsung de drie modellen uit de Galaxy S23-serie uit in een kleur die meer naar beige kruipt. Een zachtroze kleur is de tweede keuze die je hebt. Er is ook een nieuwe kleur groen beschikbaar van de Galaxy S23, S23+ en Ultra, deze lijkt meer naar olijfgroen te trekken dan bij de S22-serie. Kies je liever voor wat minder opvallend, dan kun je de modellen ook bestellen in de zwarte kleur.

Samsung brengt vaak ook nog enkele gelimiteerde kleuren uit die alleen in bepaalde regio’s verkocht worden, of alleen via Samsung zelf. De kans is aanwezig dat dit plan er ook voor dit jaar ligt, maar daarover is nu nog niets bekend. Vorige week schreven we over de uitgelekte marketingrenders van de Galaxy S23, waarmee we ook al het één en ander van de smartphones te zien kregen. Verwacht wordt dat de reeks uitgerust wordt met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Hiermee zou bij de S-serie dan mogelijk definitief afscheid genomen worden van de eigen Exynos processor. We verwachten de aankondiging begin februari. Geruchten spreken over een release op 1 februari.