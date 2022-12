Officiële foto’s van Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra lekken uit

Samsung komt volgend jaar met de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. Tijdens de kerstdagen gaan de leaks gewoon door. Vandaag zien we de nieuwe Galaxy S23-modellen in officiële foto’s. Hoe gaan de nieuwe telefoons eruit zien?

Galaxy S23 in officiële foto’s

Het wordt voor Samsung steeds lastiger om nog iets geheim te houden over de nieuwe Galaxy S23-serie. De nieuwe smartphones uit de serie worden volgens de laatste geruchten op 1 februari aangekondigd. Of dit inderdaad gaat gebeuren, is nog even afwachten, maar het heeft er alle schijn van. In de afgelopen weken en maanden verscheen er al het nodige nieuws over de Galaxy S23-toestellen. We zagen bijvoorbeeld renders voorbij komen en ook over de specificaties zijn we al het één en ander te weten gekomen.

Vandaag zijn er officiële marketingafbeeldingen gepubliceerd van twee modellen uit de Galaxy S23-serie. Het gaat hierbij om de Samsung Galaxy S23+ en de Samsung Galaxy S23 Ultra. Beide modellen zien we in de foto’s ook terug, samen met de al eerder gepresenteerde producten; de Galaxy Buds 2 Pro en Galaxy Watch 5. We zien dat de renders die eerder zijn uitgelekt al een goed beeld hebben geschetst van de telefoons. Zo is duidelijk dat Samsung bij de Galaxy S23 afscheid neemt van de cameramodule; in plaats daarvan is gekozen voor drie losse lenzen in de achterkant van de telefoon. We zien een vrij herkenbaar design dat voor de rest weinig is veranderd ten opzichte van de voorgangers uit de Galaxy S22-serie. We zien de S23+ in een roze kleur, de Ultra in de groene kleur. Uiteraard worden er nog meer kleuren verwacht.

Samsung heeft de nodige verbeteringen bedacht voor de toestellen. Het sterkste gerucht gaat over de aanwezigheid van de Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Deze zal de huidige Exynos-processor vervangen. In verschillende regio’s werd de S-serie al met de doorgaans efficiëntere Snapdragon-processors geleverd, maar in Nederland en andere Europese landen niet. Mogelijk verandert dat met de komst van de S23-modellen. Verder worden er kleine verbeteringen doorgevoerd in de grootte van de accucapaciteit en bij de Ultra wordt gesproken over een 200 megapixel camera met 10x optische zoom.

DroidApp zal je in februari, maar ook de komende tijd uiteraard op de hoogte blijven houden van het nieuws rondom de Galaxy S23-serie.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 857,00 euro