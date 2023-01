‘Samsung Galaxy S23 komt op de markt met minimaal 256GB opslag’

Samsung zal de nieuwe Galaxy S23-serie begin februari aankondigen, zo is de verwachting. Het merk zal daarbij veranderingen doorvoeren in de opslagruimte die de telefoon te bieden heeft.

Galaxy S23 krijgt 256GB opslagruimte

Een nieuw jaar, een nieuwe S-serie van Samsung. De berichten over de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra gaan al langere tijd rond. We weten al een hoop over de toestellen en de afgelopen week verschenen marketingfoto’s van de S23-modellen doen het één en ander verder bevestigen. Een nieuw bericht gaat nu over het geheugen van de smartphone in kwestie. De huidige S22-serie wordt geleverd met tenminste 128GB aan opslagruimte, maar dit gaat met de S23-serie veranderen.

Samsung zou volgens de informatie van plan zijn om de toestellen uit de Galaxy S23-serie te leveren met tenminste 256GB aan opslagruimte. Dit betekent dat er geen keuze meer is uit de variant met 128GB. Het ligt voor de hand dat naast de 256GB opslagruimte, er ook gekozen kan worden uit een variant met 512GB en mogelijk hoger. De details zullen we begin februari te horen krijgen.

