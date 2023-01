Android Update Bulletin week 1: deze toestellen kregen updates

Iedere week zetten we op een rijtje welke smartphones en andere Android-apparaten een update hebben mogen ontvangen. Vandaag hebben we het eerste Android Update Bulletin van 2023 voor je. Welke apparaten hebben een update mogen ontvangen?

Android updates in week 1

Het was de week waarin beveiligingsupdate januari 2023 vrijgegeven werd. De eerste toestellen zijn al reeds voorzien van de nieuwe beveiligingsupdate, andere toestellen zullen in de komende weken volgen. Zoals je van ons gewend bent, zetten we iedere week op een rij welke modellen bijgewerkt zijn met een update. Dit kan zijn naar een nieuwe Android-versie, of naar een nieuwere beveiligingsupdate. Zoals altijd is in de eerste week van het nieuwe jaar het wat rustig met updates. Wat is er de afgelopen week gebeurd?

Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola Edge 30 Ultra: beveiligingsupdate december

OnePlus

OnePlus Nord: beveiligingsupdate november

Oppo

Oppo Find X3 Lite: Android 13

Samsung