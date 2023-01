Android beveiligingsupdate januari 2023 brengt 61 patches

Google heeft een nieuwe beveiligingsupdate vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. We zien ook een aantal fixes die specifiek voor de Pixel-devices zijn. In totaal gaat het om 61 patches die de update van januari meebrengt.

Beveiligingsupdate van januari

De eerste security-patch van 2023 is een feit. Iedere maand brengt Google voor Android een beveiligingsupdate uit, en dat zal ook dit jaar voortgezet worden. Met beveiligingsupdate januari 2023 worden weer de nodige fixes voor Android uitgerold. In totaal pakt Google hiermee 61 kwetsbaarheden in het systeem aan. Overigens zijn deze niet voor alle toestellen. Ook bij de januari-patch wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de gebruikte componenten zoals de processor van het apparaat. Zo zijn enkele patches alleen voor toestellen met een chipset van Qualcomm of juist van Unisoc of een andere fabrikant.

Krijg je de update binnen op je smartphone of tablet? Laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een screenshot van je per mail, zodat we hierover kunnen berichten!

Pixel

Met regelmaat brengt Google ook nog extra patches voor haar eigen Pixel-toestellen. Hierbij gaat het om verschillende verbeteringen voor de smartphones. De nieuwe functies die de beveiligingsupdate van januari meebrengt, hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Security (all devices):

The most up to date Android security patches for your device.

Audio (Pixel 6, 6 Pro, 7, 7 Pro):

Added support for Spatial Audio for certain devices and accessories

Biometrics (Pixel 6a, 7, 7 Pro):

Additional improvements for fingerprint recognition and response in certain conditions.

Bluetooth issues (all devices):

That occasionally prevented certain Bluetooth Low Energy devices or accessories from pairing or reconnecting.

That prevented audio from playing over certain headphones or accessories while connected under certain conditions.

Camera issue (Pixel 7, 7 Pro):

That occasionally caused captured photos to appear corrupted or distorted while zoomed in.

Display & Graphics issue (Pixel 7, 7 Pro):

Occasionally prevented the display from waking or appearing turned off when the device was turned on.

User Interface issues (all devices):

The device would occasionally display in landscape layout when it was held in portrait mode.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de Pixel-toestellen. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

