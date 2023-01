Android 13 QPR2 Beta 2 verschenen: dit is er nieuw

Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van Android 13. Het gaat voluit om Android 13 QPR2 Beta 2, wat logischerwijs de opvolger van Beta 1 is. We zien hierbij een aantal kleine veranderingen en aanpassingen die Google aan de Android-versie heeft gedaan.

Android 13 QPR2 Beta 2

Een nieuwe testversie is verschenen van Android 13, als opvolger van Android 13 QPR2 Beta 1. Dankzij de nieuwe Android 13 QPR2 Beta 2 update krijgen we gelijk een voorproefje van wat we in de Feature Drop voor de Pixel in maart kunnen verwachten. Dergelijke testversies worden afgeraden om te gebruiken in het dagelijks gebruik, maar voor ontwikkelaars en echte enthousiastelingen kan het spelen met de nieuwe versie zeker van toegevoegde waarde zijn. Google heeft onderstaande zaken in ieder geval doorgevoerd;

The list of Recent apps sometimes becomes unresponsive if the screen orientation is changed while the list is open.

In some cases when entering and exiting Picture-in-picture (PiP) mode from an app after changing the screen orientation, the system Settings app crashes with a “Settings keeps stopping” message and then the system Settings app can’t be opened.

An issue with the System UI can sometimes cause it to crash from a null pointer exception.

Daarnaast valt op dat de volumebalk die rechts in beeld verschijnt, bij het aanpassen van het volume, een fractie langer is gemaakt. Tevens is er een nieuwe taakbalk voor tablets en vouwbare smartphones. Hiermee kun je nog sneller naar je apps en dergelijke navigeren. Ook is er ondersteuning voor nieuwe emoji’s uit Unicode 15.

Google rolt updates gefaseerd uit. Zit je reeds in het bètaprogramma, dan kun je de update vanaf nu verwachten, als je beschikt over een Pixel 4a of nieuwer. Ben je nog geen deelnemer, en wil je dat wel worden, dan kun je je aanmelden via deze pagina.