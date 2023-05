Android 14 laat je makkelijk tekst en bestanden slepen tussen apps

Android 14 heeft een handige toevoeging gekregen. Het is in de nieuwste Android-versie makkelijker gemaakt om bestanden en tekst te slepen tussen verschillende apps.

Makkelijke toevoeging in Android 14

Er wordt een nieuwe functie toegevoegd aan Android 14, waarover we nog niet eerder hebben gehoord. In Android 14 wordt het mogelijk gemaakt om sneller teksten en bestanden uit te wisselen tussen twee apps. Het gaat hierbij om het kopiëren van het één, naar het plakken in het andere. De nieuwe aanwijzingen hiervoor zijn opgedoken in de bètaversie van Android 14.

In Android 13 is het alleen mogelijk om snel de content in de andere app te krijgen, als je gebruik maakt van de gesplitste scherm weergave. Bij Android 14 wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de tekst ingedrukt te houden, en met je andere hand het venster met actieve apps te openen. Vervolgens kun je daar met een veegbeweging de tekst weer kwijt. Eerdere aanwijzingen wezen er al op dat we in Android 14 de nodige verbeteringen kunnen verwachten op het gebied van multitasking en productiviteit.

In de herfst verwachten we de definitieve versie van Android 14. Op dit moment wordt Android 14 Beta 2 getest. Die is er ook voor verschillende niet-Pixel toestellen.