Android distributiecijfers juli 2024: Android 13 nog altijd het meest populair

Android 13 is op dit moment de meest gebruikte Android-versie. Het aandeel van Android 14 staat een stuk lager. De laatste keer dat Google deze cijfers met ons deelde, was in mei 2024. Nu kunnen we de cijfers met de stand van juli delen.

Android 13 meest populair

Android 15 is aanstaande, maar Android 14 is nog altijd niet de meest gebruikte Android-versie. Dit blijkt uit de nieuwe distributiecijfers die Google heeft gedeeld over het Android-platform. Google maakt bekend dat 20,9 procent van de Android-apparaten draait op Android 13. Android 14, de opvolger ervan, draait op 13 procent van de toestellen. De cijfers zijn gebaseerd op Android-apparaten die in een periode van zeven dagen zijn verbonden met de Google Play Store.

Android 12 is ook nog relatief goed aanwezig, met een aandeel van 14,7 procent. Daarbij heeft Android 11 een aandeel van 19,0 procent en laat Android 10 een aandeel zien van 13,6 procent. De oudere versies zijn wat minder vertegenwoordigd. Zo zien we Android Pie (8,4 procent), Android Oreo (5,8 procent) en Android Nougat (2,0 procent).

Als de cijfers vergeleken worden met juni 2023, dan is er een stijging te zien in Android 13, namelijk 6,0 procent. Android 11 daalde met vier procent.