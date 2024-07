Android Update Bulletin week 30: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag brengt DroidApp je op de hoogte van updates die in de afgelopen week zijn verschenen voor Android. In de laatste week van de maand zijn dat er doorgaans niet heel veel, maar dat viel deze maand mee. Welke updates zijn er in week 30 verspreid?

Android updates in week 30

In de dertigste week van 2024, en tevens de laatste week van de maand zijn niet gek veel updates verspreid. Toch zijn er her en der nog wat nieuwe updates verschenen, waarbij fabrikanten vooral nieuwe verbeteringen hebben doorgevoerd in de beveiliging van het toestel.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen.

Nothing

Nothing Phone (1): Nothing OS 2.6

Samsung

Samsung Galaxy A54: beveiligingsupdate juli

Samsung Galaxy S20 FE: beveiligingsupdate juli

Samsung Galaxy Tab S9: beveiligingsupdate juli

Samsung Galaxy Tab S9+: beveiligingsupdate juli

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: beveiligingsupdate juli

Sony