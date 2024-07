Android Update Bulletin week 28: deze toestellen kregen updates

In dit artikel blikken we terug op de updates die in week 28 zijn verschenen. Welke smartphones en andere Android-apparaten zijn door de fabrikanten bijgewerkt? Dat lees je in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 28

DroidApp geeft je iedere week een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Het gaat om Android-smartphones, smartwatches en tablets. Hiervoor gebruiken we onze bronnen, maar nog veel belangrijker; de informatie van onze lezers. In deze editie zetten we op een rijtje welke toestellen in week 28 zijn geüpdatet.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-toestel. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Poco

Poco F6 Pro: beveiligingsupdate juni

Samsung