Android Update Bulletin week 26: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe reeks updates zijn uitgerold in de afgelopen dagen. Zoals je van DroidApp gewend bent, zetten we iedere zondag op een rijtje welke updates zijn uitgerold. In dit overzicht de updates die in week 26 zijn verschenen.

Android updates in week 26

De 26e week van het jaar 2024 ligt achter ons. Tijd om de balans op te maken met de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgebracht. We zagen onder andere (eindelijk) een update voor de Galaxy A55. En niet één, maar twee. Maar er zijn meer updates uitgebracht voor Android. Een overzicht geven we je in het Android Update Bulletin van week 26. Het was een rustige updateweek.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-toestel. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia XR21: Android 14

Oppo

Samsung