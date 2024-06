Samsung rolt eerste update uit voor Galaxy A55, juni-update voor S21 FE

Twee Samsung-toestellen worden door Samsung bijgewerkt met een update. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A55 en voor de Galaxy S21 FE.

Galaxy A55 krijgt eerste update

Voor de Samsung Galaxy A55 wordt de eerste update uitgerold. We schreven vorige week al over het ontbreken van updates voor de telefoon. Opvallend, want voor het toestel wordt het nodige aan updates beloofd. Tevens klagen gebruikers over een trage vingerafdrukscanner. Nu is eindelijk een update beschikbaar voor het toestel.

De update die klaarstaat voor de Galaxy A55 bevat de beveiligingsupdate van mei 2024. Dit melden Willy en Richard ons. Of de update ook de problemen met de vingerafdrukscanner oplost, is nog niet direct duidelijk.

Een nieuwere update is er voor de Samsung Galaxy S21 FE. Deze smartphone wordt door de fabrikant bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juni 2024. Dit is de meest recente update die er voor Android beschikbaar is.

