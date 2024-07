Android Update Bulletin week 27: deze toestellen kregen updates

Updates zijn er ook deze week uitgerold. De updates die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgebracht, hebben we weer voor je op een rijtje gezet. Alle details vatten we samen in het Android Update Bulletin van week 27.

Android updates in week 27

Deze week begon met de aankondiging van de beveiligingsupdate van juli 2024. De eerste toestellen van Google en zelfs Nokia zijn daarbij bijgewerkt met deze nieuwe patch. Maar er zijn meer updates uitgerold in de afgelopen week. DroidApp zet in deze editie van het Android Update Bulletin op een rij, welke updates er in week 27 zijn uitgebracht.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-toestel. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Google

Motorola

Moto G82: beveiligingsupdate juni

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate juli

Nokia X20: beveiligingsupdate juli

Poco

Poco X6 Pro: beveiligingsupdate mei

Samsung