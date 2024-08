Chromecast met Google TV krijgt update naar Android 14

Google kwam onlangs met een reeks nieuwe producten waaronder de Google TV Streamer maar dat betekent niet dat de Chromecast wordt vergeten.

Chromecast met Google TV naar 14

Met het eindigen van de Chromecast-serie beloofde Google nog updates uit te brengen voor de Chromecast devices. Diverse bronnen binnen het Google TV product team hebben tegenover Android Authority verklaard dat een dergelijke update in de vorm van Android 14 er zeker aan zit te komen voor de Chromecast met Google TV. Natuurlijk wel zonder de Thread-ondersteuning omdat de Chromecast hiervoor niet de juiste hardware heeft.

Sowieso heeft de Chromecast met Google TV in 4K variant nog recht op updates tot zeker september 2025, de HD variant nog twee jaar langer in 2027. Het zou de eerste OS update zijn voor de HD variant sinds de lancering. Een specifieke datum waarop de Android 14 update uitgerold zal worden is niet genoemd. Wel is al eerder bekend geworden wat de update zal toevoegen. Te denken is dan aan nieuwe energie instellingen, picture-in-picture en een aantal kleine verbeteringen.