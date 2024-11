Fairphone 4: update Android 14 laat opnieuw langer op zich wachten

Een nieuwe tegenslag voor de gebruikers van de Fairphone 4. De smartphone van het Nederlandse merk krijgt pas op een later moment de update naar Android 14. Eerder werd de update ook al uitgesteld.

Opnieuw uitstel voor Android 14

Fairphone bracht de Fairphone 4 uit met een interessante belofte. De telefoon werd in 2021 aangekondigd en krijgt tot eind 2026 updates. Hoewel de belofte van updates erg netjes is, is de snelheid waarmee dit gebeurt dat niet bepaald. Zo verscheen Android 12 pas in de tweede maand van 2013. Later dat jaar verscheen Android 13 vrij snel, maar de update naar Android 14 zal nog langer op zich laten wachten.

Fairphone gaf eerder aan dat de update naar Android 14 voor de Fairphone 4 in de tweede helft van 2024 uitgerold zou worden. Dit was al zo’n jaar nadat Google deze update beschikbaar had gesteld. Nu is er opnieuw uitstel voor de update. De fabrikant laat weten dat het nog niet klaar is met de update, doordat er problemen zijn opgetreden.

In een reactie laat Fairphone het volgende weten;

UPDATE: Helaas kunnen we de Android 14-update nog niet uitrollen voor Fairphone 4-gebruikers. Er zijn een aantal problemen waar we tegenaan zijn gelopen waarvoor we de ondersteuning van Qualcomm nodig hebben. Dit duurt iets langer dan we hadden verwacht. Zoals het er nu voorstaat, verwachten we niet dat de update in 2024 wordt uitgerold. Hopelijk weten we begin volgend jaar meer. We betreuren deze onverwachte ontwikkeling enorm en we werken dag en nacht om hem zo snel mogelijk uit te brengen.

Ondanks deze reactie, is het nog altijd onduidelijk wanneer we de update kunnen verwachten. Een mogelijke reden van de vertraging kan liggen bij Qualcomm. Zij hebben de ondersteuning van de Snapdragon 750G processor gestopt na de release van Android 13. De fabrikant zegt nu samen te werken met Qualcomm om tot een oplossing te komen. Het is daarmee wel de vraag of na de update naar Android 14 nog een nieuwe Android-versie verschijnt voor het toestel.