Fairphone 4 krijgt Android 13, S20 FE en Edge 20 met oktober-patch

Fairphone, Samsung en Motorola rollen een nieuwe update uit voor hun smartphones. Een nieuwe update staat klaar voor de Fairphone 4, voor de Galaxy S20 FE en Motorola Edge 20.

Updates voor Fairphone, Samsung en Motorola

We beginnen met de update die Fairphone beschikbaar stelt voor de Fairphone 4. De smartphone van de Nederlandse fabrikant krijgt de update naar Android 13 aangereikt. De fabrikant benadrukt dat de uitrol is gestart, maar dat dit gefaseerd gebeurd. Hierdoor kan het even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen.

Fairphone laat weten dat naast de update naar Android 13, nog enkele bugfixes worden uitgerold. Hierbij gaat het over het plotseling verlagen van de schermhelderheid, en ook het opeens verdwijnen van de zoekbalk op het homescreen wordt opgelost. Dit samen met de beveiligingsupdate van augustus.

Opvallend is dat Fairphone voor de gebruikers van de netwerken Orange Frankrijk en Orange Belgiƫ, de update naar Android 13 nog niet krijgen. Daarvoor zal binnenkort wel een security-patch voor Android 12 uitgerold worden.

Motorola Edge 20 en S20 FE

Bij Motorola wordt de nieuwe beveiligingsupdate van oktober uitgerold voor de Motorola Edge 20. Richard meldt ons dat de update bij hem binnen is komen rollen. Voor de Samsung Galaxy S20 FE wordt de update eveneens vanaf nu uitgerold, zo laat Jarno weten. Eerder verscheen de update al voor andere Galaxy S20 modellen.

Wanneer je de update voor het toestel kunt downloaden, krijg je hiervan melding op je smartphone.

